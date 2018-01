Wangerooge Trauer um Dirk Lindner: Wangerooges Bürgermeister ist am Montag, 22. Januar, unerwartet gestorben. Auf der Insel herrscht Fassungslosigkeit. Der 55 Jahre alte Lindner war vor gut 35 Jahren auf die Insel gekommen, arbeitete seit 1991 bei der Kurverwaltung und seit 1994 als Verwaltungsangestellter bei der Gemeindeverwaltung, war zuständig für Ordnungsamt, Meldeamt und Standesamt.

2014 stellte er sich für die CDU der Bürgermeisterwahl und setzte sich gegen fünf Mitbewerber durch. Angetreten war Lindner, um das Wir-Gefühl auf Wangerooge zu stärken. „Wir alle sind Wangerooge. Wenn jeder an seiner Stelle und Position mitarbeitet, schaffen wir es, die Herausforderungen zu meistern“, beschrieb er seine Motivation. Und mit Enthusiasmus und Elan stellte er sich der Aufgabe, Wangerooge voranzubringen. Die Haushaltskonsolidierung, das Problem fehlenden Mietraums, die Erreichbarkeit der Insel und die Entlastung Wangerooges von den enormen Kosten für das Sandauffahren am Strand, das Voranbringen der Hotelpläne an der Strandpromenade, der Neubau der Verwaltung – all dem widmete er sich mit aller Kraft.

Und dabei war er durchaus unbequem: Das „Rumgeeiere“ von Verwaltungen, Behörden, Ministerien in Bund und Land und Politik, wenn es galt, Lösungen zu finden und Entscheidungen zu treffen, ging ihm auf die Nerven. Lindner wollte Probleme gelöst sehen – und dazu war er bereit, die Ärmel hochzukrempeln.

Und er war sich nicht zu schade, „herumzuzicken“, wie er selbst sagte: Es ging ihm darum, Entscheidungen, die Wangerooge weiterhelfen, voranzutreiben.

