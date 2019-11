Wangerooge Das Wangerooger Ehrenmal auf den Dünen westlich der „Oase“ ist ein verschwiegener Ort des Gedenkens. Auf den Resten des einstigen Befehlsbunkers aus dem Zweiten Weltkrieg steht ein hohes Holzkreuz, das weithin sichtbar ist.

Wer jedoch in diesen trüben Tagen das Ehrenmal aufsuchen möchte, steht vor einer provisorischen Absperrung. Eine Namenstafel des Bunkergrabs ist herabgefallen und dabei auseinandergesprungen.

Zuständig für die Pflege des Ehrenmals ist die Gemeinde Wangerooge. Das teilte der Bezirksverband Oldenburg des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf Anfrage mit. In der Gemeindeverwaltung scheint der Schaden noch nicht bekannt zu sein, ergaben Recherchen der NWZ.

Das Bunkergrab ist eine von drei Kriegsgräber-Gedenkstätten auf der Insel. Auf dem Dorfplatz bei der St. Nikolai-Kirche erinnert ein Ehrenmal an die Wangerooger Opfer der Weltkriege. Auf dem Ehrenfriedhof am Fußweg zum Westen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg der Gebeine der Opfer des Bombenangriffs vom 25. April 1945 beigesetzt.

Der Befehlsbunker des Inselkommandanten – der so genannte „Hartmannstand“ – wurde bei dem Fliegerangriff zum Massengrab: Eine der rund 6000 Bomben, die von den Alliierten 14 Tage vor Kriegsende auf Wangerooge abgeworfen wurden, durchschlug die Betondecke des Bunkers und explodierte im Befehlsraum. Zwölf Soldaten und acht Marinehelferinnen fanden den Tod.

Nur eine Marinehelferin und ein Obergefreiter, die sich in der Gasschleuse aufgehalten hatten, überlebten das Inferno.

Da die Opfer zerfetzt vorgefunden wurden, ließ man die Leichen dort drinnen und mauerte den Bunker zu. Nach dem dort tätigen Oberleutnant zur See hieß der Befehlsbunker im Militärjargon „Hartmannstand“.

An der Südseite des Bunkers stehen auf einer zweiteiligen Steintafel die Namen der Toten. Eine Hälfte wurde jetzt vom wuchernden Efeu an der Mauer aus der Verankerung gedrückt und ist zerborsten. Zum 75. Jahrestag des Fliegerangriffs im nächsten April sollte die Gedenkstätte eigentlich in Ordnung sein.