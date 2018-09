Wangerooge Der Ton der Kommunalaufsicht beim Landkreis Friesland gegenüber der Gemeinde Wangerooge in Sachen Haushalt wird schärfer: Der Landkreis hat den Haushalt 2018 der Inselgemeinde zwar genehmigt, aber noch stärkere Einspar-Bemühungen angemahnt. Das berichtete Bürgermeister Marcel Fangohr aus der Finanzausschuss-Sitzung.

Sicherungskonzept

„Tenor des Landkreises ist: So kann es langsam nicht mehr weitergehen“, sagte Fangohr. Insbesondere das Haushaltssicherungskonzept bedarf aus Sicht des Landkreises der Überarbeitung – „wir sollen nicht mehr nur Zahlen aktualisieren und fortschreiben, sondern ein neues Konzept erarbeiten.“

Allerdings sieht auch der Landkreis, dass im Gemeindehaushalt kaum noch Einspar-Möglichkeiten bestehen. Beispiel Freiwillige Leistungen: 8000 Euro hat die Insel-Gemeinde dafür im Haushalt stehen – das sind 0,13 Prozent des Gesamthaushalts, „also fast nichts“, so Fangohr.

Einspar-Potenzial sieht der Landkreis allerdings bei der Kurverwaltung – denn deren Defizit reißt in der Regel den Gesamthaushalt ins Minus. „Der Vorschlag des Landkreises: Das Freibad zu schließen“, berichtet Fangohr. Doch die Gemeinde muss touristisch attraktiv bleiben. „Und das bedeutet, wir müssen trennen zwischen Leistungen, die wir für Urlauber vorhalten und durch den Kurbeitrag finanzieren, und solchen, die zur allgemeinen Infrastruktur gehören“, sagt Fangohr. Weitere Beispiele: Kinderspielhaus und Gästekindergarten. „Das sind unverzichtbare Angebote, um Einnahmen zu erzielen und attraktiv zu bleiben“, so Fangohr.

Höherer Kurbeitrag

In den kommenden Wochen wird es deshalb darum gehen, zu überprüfen, wer in Zukunft was finanzieren muss. Auch die freiwilligen Leistungen der Kurverwaltung sollen auf den Prüfstand kommen. „Und um die Erhöhung des Kurbeitrags werden wir nicht herumkommen“, kündigt der Bürgermeister an. Wie hoch der Gästebeitrag sein wird, ist allerdings noch offen.

bekanntgaben des Bürgermeisters Gäste und Einheimische haben eine Petition an die Gemeinde- und Kurverwaltung eingereicht: Sie wünschen sich, dass auf der Strandpromenade West wieder eine Uhr aufgestellt wird. Bisher gab es drei Uhren – im Westen, am Café Pudding und im Osten. Die Uhr im Westen war kaputt und wurde abgebaut. Doch die Uhr wird vermisst – insbesondere offenbar von Kindern. Je nach Haushaltslage will die Gemeinde sehen, was geht. Möglicherweise könnte eine neue Uhr zusammen mit Werbepartnern aufgestellt werden. Die Deutsche Bahn und die Kurverwaltung werden im Januar ihre Software umstellen und vereinheitlichen. Dann kann online über ein gemeinsames System das Bahnticket und das Gepäckticket gebucht und bezahlt werden, außerdem der Kurbeitrag und die Strandkorbmiete entrichtet werden. Insel-Urlauber erhalten 2019 zudem keine Chipkarten mehr, sondern Papierkarten mit QR-Code. Die Gemeinde ist auf der Suche nach einem neuen Standort für den Mineralölhändler. Er muss das Gelände direkt an den Bahngleisen an der Carstensstraße räumen. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wird sich laut aktueller Berechnungen durch die reine Einsparung nach zehn Jahren amortisiert haben. Wie Bürgermeister Marcel Fangohr berichtete, haben sich die Energiekosten von bisher 20 000 Euro auf 7000 Euro reduziert. Auch die Instandhaltung ist günstiger.