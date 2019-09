Wangerooge Klimaschutz: Für eine Insel wie Wangerooge ist der überlebensnotwendig. Das betonte Hannah Zanolli, 21, Freiwillige im ökologische Jahr beim Mellumrat beim Klimastreik auf der Insel. „Der steigende Meeresspiegel gefährdet vor allem Inseln und Küsten mit wesentlichen Elementen des Nationalparks wie Salzwiesen und Watt“, sagte sie in ihrer Rede.

Rund 150 Teilnehmer – alte und junge, Urlauber und Einheimische – hatten sich um 13 Uhr am Bahnhof getroffen, um über die Zedeliusstraße hinauf zum Café Pudding zu ziehen. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“ und „1, 2, 3, 4, das Klima schützen müssen wir!“ – diese Slogans waren erneut zu hören und dazu viele kreative Plakate zu sehen.

Spontan ergriffen acht weitere Klima-Protestler das Wort – darunter die 86-jährige Inge Reutz und eine Siebklässlerin, die beschrieb, dass sie, als sie vor Jahren nach Wangerooge gezogen ist, noch Schlitten fahren konnte. „Meine kleine Schwester kann das schon nicht mehr“, sagte das Mädchen.

Organisiert hatten den Klimastreik die FÖJler und Praktikanten von Nationalpark-Haus und Mellumrat Hannah Zanolli, Hannah Wittmaack (18), Lea Vilchez-Bayer (19), Elisabeth Mehler (18), Daniel Kinker (27) und Sarina Eßling.

„Die Demo hat polarisiert: in beide Richtungen“, sagt Daniel Kinker: „Viele kamen nachher zu uns und haben sich bei uns bedankt dafür, dass wir so etwas spontan auf die Beide gestellt haben, auch auf Social Media kamen positive Nachrichten. Aber eben auch einige, die sich darüber aufgeregt haben, dass so etwas ,jetzt schon die Insel Wangerooge erreicht hat‘ und die nichts davon halten.“ Die Praktikanten und FÖJler überlegen, eine Gruppe zu gründen, die so etwas in Zukunft öfter organisiert.