Der Liebe-Nikolaus

An diesem Donnerstag, 18. Oktober, findet die Missionseröffnung des Lieben-Nikolaus auf Wangerooge in der St. Nikolai-Kirche statt – sie verdankt ihrem Namen dem Hl. Nikolaus von Myra, der tatsächlich gelebt hat. Bis Sonntag wird der Liebe-Nikolaus auf der Insel bleiben. Wer möchte, kann ihn einfach ansprechen.

Nach Wangerooge steuert der Liebe-Nikolaus verschiedene Stationen an, darunter das Hospiz in Köln, den Kindergarten in Böblingen, Schulen, ein Seniorenheim und Kindergarten in Frickenhausen, Krankenhäuser in Herrenberg, Leonberg, Berlin und Sindelfingen .

Der Liebe-Nikolaus heißt Wolfgang Kimmig-Liebe und ist der offiziell anerkannte und von Papst Benedikt XVI. gesegnete Nachfolger des Heiligen Nikolaus. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, im Nikolaus-Gewand Gutes zu tun und für andere Menschen da zu sein – und das nicht nur am 6. Dezember.

Für sein soziales Engagements wurde er zum Ehrenbürger der türkischen Stadt Myra ernannt, der Heimatstadt des historischen Nikolaus’. Seine Mission führt ihn in Kindergärten, Schulen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Hospize sowie zu Unternehmen. Und natürlich auf Weihnachtsmärkte.

Seit 34 Jahren ist Kimmig-Liebe mit Herz und Seele Nikolaus – anfangs nur in seiner Freizeit, mittlerweile hauptberuflich. 2007 wurde er von Papst Benedikt XVI. in Rom zum Nikolaus gesegnet und damit anerkannt. 2009 wurde er von Bischof Konstantin (Orthodoxe Kirche) gesegnet und anerkannt. 2014 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Myra/Demre ernannt. 2007 bis 2018 pilgerte er den Weg des Heiligen Nikolaus.

2008 wurde er als Nikolaus vom Bürgermeister Bethlehems ausgezeichnet. Auf Wunsch der Stadt Myra wird er nach seinem Tod in der dortigen Nikolauskirche beigesetzt.

Nikolaus von Myra wurde im Jahr 270 in der heutigen Türkei geboren. Schon mit 17 Jahren wurde er zum Bischof ernannt. Er soll viele gute Taten vollbracht haben – wie die Rettung vieler Kinder und das sichere Geleit von Seefahrern in Not.