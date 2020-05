Wangerooge-Zugang: Vereinfachte Anreise für Verwandte von Insulanern

Wangerooge Mit der neuen Verordnung des Landes, die an diesem Montag, 11. Mai in Kraft tritt, bleibt es bei Sonderregelungen für Wangerooge und die übrigen Ostfriesischen Inseln. So bleibt etwa der Besuch von Verwandten von Insulanern weiter und bis zum 25. Mai auf den 1. Verwandtschaftsgrad beschränkt.

Mindestaufenthalt 7 tage/6Nächte Die ab diesem Montag geltende Verordnung des Landes in Corona-Zeiten sieht für die Ostfriesischen Inseln weitere Besonderheiten vor: So gilt auch für Wangerooge keine Wiederbelegungsfrist von 7 Tagen. Stattdessen gilt ein Mindestaufenthalt von einer Woche:

• nur Personen, die für mindestens einer Woche zu touristischen Zwecken eine Ferienwohnung/ein Ferienhaus gemietet haben, ist die Anreise gestattet.

• Unter dem Mindestaufenthalt in Ferienwohnungen werden 6 Übernachtungen definiert. Eine Unterschreitung ist nicht zulässig

• Wer kürzer gebucht hat, erhält keinen Zugang zur Insel.

• Gäste, die beherbergt werden, dürfen maximal aus zwei verschiedenen Haushalten stammen. Zur Kontrolle des Insel-Zugangs wird der Landkreis Friesland an diesem Montag eine zusätzliche Allgemeinverfügung. Danach sind private und gewerbliche Vermieterinnen und Vermieter von Ferienwohnungen verpflichtet, Daten ihrer Gäste an die Gemeinde Wangerooge zu übermitteln – mindestens 3 Tage vor Anreise. www.wangerooge.de/news-von-der-ostfriesischen-insel

„Besonders im Hinblick darauf, dass Feriengäste auch über den eigenen Hausstand und somit auch über den 2. Verwandtschaftsgrad hinaus die Insel besuchen können, ist diese Regelung nicht nachvollziehbar“, sagt Bürgermeister Marcel Fangohr. Deshalb gelten bis auf weiteres und je nach Infektionsgeschehen folgende Regelungen der Gemeinde:

• Es werden vergleichbar der Regelung zur Gästebeitragsbefreiung Kinder, Enkel, Geschwister und deren Kinder, Eltern, Großeltern, Schwiegereltern, Schwiegertöchter und Schwiegersöhne, Schwäger und Schwägerinnen von Insulanern zugelassen: Sie müssen im Haus der Insulaner wohnen.

• Für Zweitwohnungseigentümer gelten die Regelungen für Mieter von Ferienwohnungen – Mitreisende des eigenen und Angehörige eines weiteren Hausstandes sind erlaubt. Weitere Familienangehörige erhalten keine Zugangsberechtigung.

Zu Vereinfachung der Anreise gelten ab sofort folgende Festsetzungen der Gemeinde Wangerooge:

• Verwandte, Ehegatten und Lebenspartnern von Insulanern mit Erstwohnsitz können weiterhin mit persönlicher WangeroogeCard mit der Aufschrift Lebenspartner/Verwandte anreisen ohne besondere Zugangsberechtigung. Sollte keine Karte vorliegen, ist eine Zugangsberechtigung bei der Gemeinde zu beantragen. Bestehende Zugangsberechtigungen wurden bereits bis zum 25. Mai verlängert.

• Arbeitnehmer, Handwerker, Personen zur medizinischen Versorgung etc. müssen weiter eine Zugangsberechtigung bei der Gemeinde Wangerooge beantragen.

• Zweitwohnungsbesitzer können ebenso weiterhin mit ihrer persönlichen WangeroogeCard „Zweitwohnungsbesitzer“ anreisen. Haben sie keine Karte, können sie über das Ordnungsamt eine Zugangsberechtigung beantragen.

• Karten mit dem Aufdruck „Jahresgästekarte“ berechtigen nicht zum Zugang zur Insel.

• Betreibern von Beherbergungsstätten und ähnlichen Einrichtungen sowie von Hotels ist es weiter untersagt, Personen zu touristischen Zwecken zu beherbergen. Diese Regelung trifft auch auf Aparthotels zu.

Die Kurverwaltung wird an diesem Montag das ServiceCenter von 10 bis 12 Uhr öffnen. In den kommenden Tagen werden die Öffnungszeiten erweitert.

„Die Lockerungen zum Zugang zur Insel sowie für die Gastronomie können nur funktionieren, wenn sich wirklich alle – Gäste und Einheimische – freiwillig, selbstverantwortlich und gewissenhaft an die Regeln halten. Wir müssen mit unseren Gästen zusammen den Beweis antreten, dass wir auf unserer Insel trotz Pandemie ein schönes und nachhaltiges Urlaubserlebnis bieten können“, appelliert Bürgermeister Fangohr.