Wittmundhafen Zuerst schleichen die Soldaten übers Feld. Plötzlich wird geschossen. Erst fällt ein Schuss, dann fallen immer mehr. Die Soldaten reagieren sofort, schießen zurück. Und dann: ein lauter Knall, eine riesige Explosion. Nur kurze Zeit vergeht, bis Hilfe naht – aus der Luft.

Sieben Verbände

Dieses Szenario war ein Teil der Übung „SNAP“, das steht für: Significance of National Air Power. Das Taktische Luftwaffengeschwader 71 „Richthofen“ hat die Übung am Mittwoch auf dem Flugplatz Wittmundhafen mit sechs anderen Verbänden durchgeführt, darunter auch das Objektschutzregiment der Luftwaffe „Friesland“ .

Einmal im Jahr findet die Übung an wechselnden Standorten statt. Geübt wird die Evakuierung aus Krisengebieten. Ebenfalls daran beteiligt: Alles was die Luftwaffe fliegerisch zu bieten hat, also Eurofighter, Tornado, Transporthubschrauber wie der Sikorsky CH-53, Transportmaschinen Airbus A400M, außerdem die C-160 Transall, der Hubschrauber EC-145 und der Jet vom Typ A 4 Skyhawk.

Eigentlich sollte schon am Dienstag eine Vorübung starten – die wurde aber wegen des Sturms abgesagt. „Hier ging es um eine Übung – da geht die Sicherheit vor“, betonte Gordon Schnitger, stellvertretender Kommodore.

Am Mittwoch dann die Hauptübung – doch auch hier in reduzierter Form. So waren zum Beispiel weniger Eurofighter im Einsatz. „Eigentlich war auch eine Luftbetankung geplant, doch aufgrund des Wetters und des vermehrten Aufkommens von Vögeln konnten wir keine engen Formationsflüge durchführen“, so Schnitger.

Insgesamt 40 Soldaten waren an der Übung beteiligt. Es gab vor allem zwei Hauptziele: Zum einen die Koordination aller beteiligten Einheiten am Boden und in der Luft. Zum anderen hat ein etwa 100-köpfiger Generalstabslehrgang zugeschaut, der diese Übung zu sehen bekommen sollte.

Luft und Boden

Und was war genau zu sehen? Zuerst fingen zwei Eurofighter eine andere Maschine ab und zwangen sie zur Landung. „Das kommt zum Beispiel bei einem Komplettausfall einschließlich Funktechnik vor“, sagt Oberstabsfeldwebel Uwe Cremer. „Wenn in der Luft ein Eurofighter neben dir steht, weißt du, dass etwas nicht stimmt.“

Danach dann der Einsatz am Boden: Dabei wurden die Soldaten in der Übung angegriffen, einer sogar verletzt. Hilfe soll aus der Luft kommen: Mit farbigem Rauch machen die Soldaten zwei Hubschrauber auf sich aufmerksam. Einer sichert das Gebiet ab, der andere sammelt die ersten Soldaten ein, allen voran den Verletzten. Einige Soldaten bleiben noch am Boden. Doch auch hier kommt etwas später Hilfe aus der Luft.

Auch wenn die Vorübung nicht stattfinden konnte und auch wenn die Hauptübung in etwas reduzierter Form durchgeführt wurde: Am Ende zeigte sich Schnitger zufrieden. „Die Professionalität leidet darunter nicht“, sagte er. „Doch natürlich steht noch eine genaue Nachbesprechung der kompletten Übung an.“

Lesen Sie auch: Luftwaffengeschwader „Richthofen“ übt Evakuierung, NWZ vom 23. Oktober

Antje Brüggerhoff https://www.nwzonline.de/autor/antje-brueggerhoff Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965312 Lesen Sie mehr von mir

Sehen Sie ein Video unter www.youtube.com