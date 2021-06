Püttfest in Middoge: Kette und Barett sind nun übergeben

Das war wohl die längste Amtszeit aller Zeiten als Püttmeisterin der Middoger Pütt: Yvonne Ambrosy war seit Sommer 2018 im Amt – für jedes ihrer Herrschaftsjahre hat sie die Püttmeisterkette um eine Medaille ergänzt. „Corona“ steht auf zweien. „Viele haben schon vermutet, ich gebe die Püttmeisterkette gar nicht mehr her“, scherzte sie. Doch bei einem „Püttfest to go“ konnte sie am Sonntag die Würde und vor allem die Pflichten weitergeben: Reinke Tyedmers durfte niederknien und Kette und Barett als Zeichen der Würde übernehmen. Seine Aufgaben: Die Pütt – ein paar hundert Meter vorm Dorf an der Häuptlingsstraße gelegen – sauber halten, regelmäßig das Wasser beproben und Rasen mähen – selbstverständlich bei seiner Amtsvorgängerin. Und natürlich wurde das 34. Püttfest auch standesgemäß mit Middoger Püttwasser begossen. Und damit das ganze Dorf am Püttfest teilhaben konnte, spazierten die Ambrosys mit dem neuen Püttmeister nach der Amtsübergabe von Haustür zu Haustür und verteilten Püttbier-Päckchen. Die Tradition des Püttbiers wurde in Middoge 1986 begründet, als der damalige „Häuptling von Middoge“, Günther Büsing, das Fest ins Leben rief. Nachforschungen in der Vergangenheit ergaben, dass die Häuptlingspütt wohl aus dem 14. Jahrhundert stammt. Anders als andere Püttgemeinschaften feiert Middoge sein Püttbier stets im Sommer. BILDer:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail