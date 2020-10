Regenbogen-Steine als Lächeln des Himmels

Entlang der Wege auf dem Kirchplatz Jever sind seit Sonntag farbenfrohe Regenbogensteine ausgelegt: Damit ist die Aktion des Bündnis „Mehr Menschlichkeit“ abgeschlossen. Kleine und große Künstler aus den Kitas Moorwarfen, Cleverns und Schurfens sowie Senioren haben in den vergangenen Wochen voller Freude Steine in den 7 Regenbogenfarben bemalt, genauso Eltern/Großeltern mit Kindern und die Sportlerinnen aus dem Tanzraum. Idee von Anke Casper war, dass auf den Wegen zur Kirche eine große Familien-Schlange aus bunten Steinen und vor dem Kirchen-Portal ein Herz aus Steinen gelegt wird. Zunächst war geplant, die Steine zur Einschulung zu legen – doch da kein Gottesdienst stattfand, fiel das aus. Zu Erntedank hatten Kirche und Stadtverwaltung eine größere Aktion abgelehnt. So legte Anke Casper mit Helferinnen die Regenbögen so aus. Sie sollen allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.BILDer: