Regionalen Fußball per Livestream gucken

Was man bisher nur aus dem Fußball-Profibereich kannte, wird demnächst auch für fünf Fußballvereine der Amateurligen im Geschäftsgebiet der Volksbank Jever Wirklichkeit: Deren Spiele können dann nicht nur auf dem Sportplatz, sondern auch über das Internet – per Livestream in Full-HD – angeschaut werden. Alle Spiele und eine Zusammenfassung mit den Highlights können über die eigene Vereinsseite, Social-Media, mobile Endgeräte oder die zentrale Plattform www.soccerwatch.tv aufgerufen werden. Die Digitalisierung und die rasante Entwicklung der Streaming-Angebote gerade im Profifußball stellen auch Amateurclubs vor die Herausforderung, ihr Angebot daran auszurichten und attraktiv zu halten. Und genau an dieser Stelle setzt die Volksbank Jever mit ihrer finanziellen Unterstützung an:

Für fünf Vereine aus dem Nordkreis Friesland und aus Wilhelmshaven – TuS Fedderwarden, Heidmühler FC, FSV Jever, Schwarz-Weiß Middelsfähr-Mariensiel und WSC Frisia – übernimmt die Volksbank Jever die Anschaffungskosten. Die symbolischer Übergabe fand auf dem Sportgelände des FSV Jever statt: (von links) Michaela Abken-Jürgens (Volksbank), Peter Eilts (WSC Frisia), Guido Jaskulska (FSV Jever) und Knut Kreye (Volksbank).BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen