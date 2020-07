Ritterlicher Besuch in Jever

Einen Besuch hat „Ritter Artur“ von Fischelhörne auf Araber „Bogeno“ und mit seinem Knappen Jimmy Röcker sowie Gefolgsmann Marian Schulze dem Wochenmarkt in Jever abgestattet. Ritter Artur heißt Stefan Kaiser – mit seiner Truppe aus zwei Schaustellerfamilien zeigen die Kaisers spannende Ritterspiele auf einem Gelände in Cäciliengroden an der Südstraße 4. Die Reiter- und Rittershow ist dort mittwochs bis sonntags um 18.30 Uhr sowie samstags und sonntags zusätzlich um 14.30 Uhr zu sehen. In Jever machte das Trio Werbung für sein Programm, das in Corona-Zeiten besonders bei Urlauberfamilien mit Kindern schon auf reges Interesse stößt. Mehr Infos unter Tel. 0160/38 59 773. BILD: