Nach mehr als 39 Jahren bei der Volksbank Jever ist Karin Quarg nun in den Ruhestand verabschiedet worden. Der Volksbank-Vorstand dankte ihr in einer Feierstunde für ihr langjähriges Engagement. Am 6. Juni 1980 begann Karin Quarg ihre Tätigkeit im Rechnungswesen. „Durch ihre aufgeschlossene und freundliche Art ist sie bei allen Mitarbeitern sehr geschätzt“, würdigte sie der Vorstand. Sie war mehrere Jahre im Betriebsrat im Sinn ihrer Kollegen tätig. Neben dem Beruf fand Karin Quarg stets Zeit, ihren sportlichen Hobbys nachzugehen und sich in ihrem früheren Wohnort Wiefels in der Dorfgemeinschaft zu engagieren.

