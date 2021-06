71. Sander Markt: Sande traut sich – und feiert

Sande Die Gemeinde Sande taut sich – und feiert ihren 71. Sander Markt: Nach dem runden 70. Markt-Geburtstag 2019 musste der 71. im Corona-Jahr ausfallen. Doch in diesem Jahr drehen sich wieder die Karussells: Vom 16. bis 19. Juli wird in Sandes Ortsmitte gefeiert.

Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des Landes und wegen der niedrigen Inzidenz in Friesland sind Jahrmärkte grundsätzlich wieder möglich, sagt Sebastian Janßen von der Gemeinde. „Dabei gibt es natürlich Auflagen wie das Einhalten von Abständen und die Maskenpflicht. Wir hoffen, dass sich bis zum Start des Sander Markts die eine oder andere Auflage noch lockern wird.“

Wegen des Abstandsgebots wird der Sander Markt etwas kleiner ausfallen als gewohnt, zudem werden die offizielle Eröffnung, der Flohmarkt, „3 Kneipen – 3 Bühnen“ und das Höhenfeuerwerk nicht stattfinden, um größere Ansammlungen zu vermeiden.

Die stille Eröffnung des Marktes findet am Freitag um 17.30 Uhr statt. Ab Samstag öffnet der Markt dann täglich um 14 Uhr. Zum Abschluss wird es am Montag wieder einen Familiennachmittag mit Vergünstigungen an den Ständen geben.