Sande Wer ins Krankenhaus muss, der hat oft ein mulmiges Gefühl. Egal ob es sich um eine schon länger geplante Operation handelt oder um ei­ne Erkrankung, die ganz plötzlich einen Klinikaufenthalt erforderlich macht. Man wünscht sich meist jemanden an die Seite, der sich zumindest im Gebäude auskennt und ein wenig Sicherheit vermittelt.

Im Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch (NWK) gibt es seit zwölf Jahren Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und diese Aufgaben übernehmen: die „Grünen Engel“. Grün deshalb, weil sie zur besseren Erkennung grüne Schals tragen, wenn sie im Dienst sind. Die Menschen, die dahinter stehen, kommen aus allen Berufsgruppen, haben ganz verschiedene familiäre Hintergründe. Einige haben hier eine neue Aufgabe gefunden, nachdem sie in den Ruhestand gegangen sind, andere managen ihre wenige Freizeit so, dass sie hier immer mal wieder einspringen können, weil ihnen genau diese Arbeit so wichtig ist.

Die „grünen Engel“ sind zunächst einfach mal da. Und zwar immer dann, wenn sie gebraucht werden. Zum Beispiel, wenn Patienten für eine geplante Untersuchung oder Operation ins NWK kommen und Hilfe in Anspruch nehmen möchten, um aufs Zimmer zu gelangen. „Die meisten Patienten sind aufgeregt, wenn sie ins Krankenhaus müssen, da hilft schon ein kleines Gespräch auf dem Weg zum Zimmer. So entsteht schneller ein vertrautes Gefühl“, weiß eine der Mitarbeiterinnen. Oder wenn Patienten kleine Wünsche haben, zum Beispiel als Begleitung beim kleinen Spaziergang, den sie sich allein noch nicht zutrauen. Dann aber auch, wenn Patienten speziell den Besuch so eines „Engels“ wünschen, auch dann, wenn die Familie oder Freunde häufig vorbeischauen. Denn nicht immer möchte man alles mit seinen Angehörigen besprechen – und dann sind die „grünen Engel“ da, hören zu, helfen vielleicht auch, das eine oder andere gedanklich einzuordnen. Die ehrenamtlichen Kräfte unterliegen der Schweigepflicht, nichts von dem, was besprochen wird, dringt nach außen.

Die „grünen Engel“ sind aber auch mit dem Bücherwagen der Krankenhausbücherei unterwegs und versorgen die Patienten mit Lesestoff. Insgesamt also eine sehr vielfältige Aufgabe, die auch große Anerkennung im gesamten Krankenhaus findet. „Die grünen Engel sind ein wichtiger Teil des gesamten Behandlungsteams und werden von Ärzten, Pflegepersonal und Patienten gleichermaßen geschätzt“, sagt NWK-Geschäftsführer Frank Germeroth.

Gerne hätte die Gruppe noch einige weitere Mitstreiter. Was man dafür mitbringen muss? „Gesunden Menschenverstand, Empathie und Lebenserfahrung“, sagt Diakonin Christa Bruns, die die Arbeit organisiert und auch für Fortbildungen sorgt. Natürlich gehört es auch dazu, dass man körperlich wie seelisch robust ist und anderen Menschen mit großer Offenheit begegnen kann. Grundsätzlich aber sei es wichtig, besser zuhören zu können als selber reden zu wollen, sagt Bruns. „Die Arbeit ist spannend, wenn man morgens kommt, weiß man nie so genau, was einen erwartet“, verrät einer der „grünen Engel“. Und obwohl man meinen könnte, jeder einzelne aus der Gruppe gibt etwas von sich für andere her, so sind sich doch alle einig, dass sie viel zurückbekommen. Und wenn mal einer das Gefühl hat, mit einem Problem nicht klarzukommen, dann springt Christa Bruns oder Pfarrer Ernesto Schlieper ein, die auch für seelsorgerliche Gespräche immer zur Verfügung stehen.

Die Arbeit als „grüner Engel“ kann man sich übrigens so einteilen, wie es passt. „Manche kommen einmal in der Woche, andere nur 14-tägig für einen Vormittag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr“, erklärt Christa Bruns. Wichtig: die Arbeit ist überparteilich und überkonfessionell. „Auch wenn sie von der Krankenhausseelsorge organisiert wird, es muss hier niemand beten. Es besteht aber die Möglichkeit, wenn das gewünscht wird“, so die Diakonin.

Wer sich für diese Arbeit interessiert, meldet sich unter Telefon 04422/ 80 19 20 oder 04461/ 89 13 73.