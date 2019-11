Sande Was andere können, können wir auch. Das sagten sich vier junge Männer bei der Jahreshauptversammlung der Eigentümergemeinschaft Sande-Neufeld II. Ganz unabhängig vom Vorstand, jedoch mit dessen Zuspruch, wollen sie erstmals seit Bestehen des aus 316 Wohnungen bestehenden Ortsteils als Festausschuss auftreten und für die Bewohner Veranstaltungen und andere Aktivitäten organisieren.

Ziel ist, die Gemeinschaft zu pflegen und sich besser kennenzulernen. Langfristig möchte man auch dazu beitragen, die Mieten in bezahlbarer Höhe zu halten und Großkäufe von Wohnungen durch Investoren zu verhindern. Das dürfte sicher auch im Interesse des Vorstands aus Frank Timm, seinem Stellvertreter Norbert Neumann, Kassenwart Bernd Claaßen und der Schriftführerin Christel Thiemann sein.

Eine erste Veranstaltung ist das Winterfest, zu dem per Flyer alle Bewohner und deren Freunde und Bekannte eingeladen wurden. Es findet am Samstag, 30. November, ab 17 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, ab 13 Uhr auf dem Gelände beim Torbogen an der Breslauer Straße 19a statt. Unter dem Motto „Familie, Spaß, Essen, Musik und Tanz“ wollen alle miteinander das Jahr ausklingen lassen. „Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns“, lautet der Aufruf.

Wird die Veranstaltung angenommen, soll es nicht die letzte gewesen sein. Schon jetzt denken Dennis Lübben, Alexander Droste, Stefan Simon und André Neumann, die schon viele Vorbereitungen trafen, an eine Wiederholung 2020 und ein Sommerfest vorweg. Weitere Anregungen sind willkommen.

Die vier Organisatoren haben einige Sponsoren gewonnen und Christian Jansen (Gitarre und Gesang) zur musikalischen Begleitung verpflichtet. Ein Sander Fleischer liefern spezielle „Neufelder Bratwurst“, es gibt Kuchen, Kaffee, Glühwein, Grog, „Koyer“- Schnaps, Kinderpunsch und vieles mehr. Dazu ist der Wilhelmshavener Pfadfinderstamm „Christus König“ vertreten. Er lädt Kinder zum Stockbrotbraten ein. Für helfende Hände und Kuchenspenden ist dass Team sehr dankbar. Infos bei Dennis Lübben, Tel. 0171/30 95 818.