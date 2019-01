Veranstaltungen

10. Februar: Winterwanderung mit Grünkohlessen bei Leiners. Anmeldungen sind noch möglich. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Der Pflanzenflohmarkt wird um eine Woche auf Anfang Mai verschoben. Im Mai beginnen dann wieder die Radtouren, jeweils am 2. Samstag im Monat. Abfahrt ist um 13.30 Uhr auf dem Marktplatz. Die Radtouren sind zwischen 25 und 35 Kilometer lang.

Am 2. Wochenende im Juli ist wieder Sander Markt – dieses Mal wieder mit einem Umzug.

Am 10. August feiern die Siedler ihr Sommerfest am Banter See, Ende September ist der Erntemarkt geplant.