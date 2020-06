Schillig: 3. Hochhaus im Bau

Mit Bauarbeitern und Mitarbeitern sowie Timo Nüßmann vom Generalunternehmen Peter Kampen (links) und Planer Stefan Hoffmann (2. von rechts) hat Stefan Thomas am Mittwoch den Grundstein für das dritte Appartementhaus auf dem Gelände der ehemaligen Deichbatterie Schillig gesetzt. Im Dezember hatte der Bau mit dem Bohren der Pfähle begonnen, im Mai wurde die Grundplatte gegossen. Nun wächst das 3. Schilliger Hochhaus in die Höhe. 2022 sollen die 42 Ferienwohnungen im Gebäude in Vermietung gehen. Parallel entstehen im „Nordsee Ferienpark Schillig“ weitere Reihenhäuser. BILD:

