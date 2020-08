„Schlickwatt ist sehr gefährlich“

Frage: Herr Klein, ist das Watt an der Südküste des Jadebusens besonders gefährlich?

Lars Klein: Das ist es. Jede Wattform hat ihre Tücken, aber vor allem Schlickwatt zählt zu den potenziell gefährlichsten Wattformen unserer Küste, wenn man es in Unkenntnis betritt. Respekt vor der Natur ist hier dringend angeraten. In nicht mehr gründige, also tief verschlickte Bereiche, vorzudringen, kann selbst nah an Land passieren und bringt Menschen in höchste Gefahr. Vor allem, wenn man festsitzt und das Wasser steigt.