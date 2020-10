Schokolade kommt per Schiff und Rad

Eine besondere Schokolade ist am Mittwoch in Jever eingetroffen: Sie wird aus Kakao aus der dominikanischen Republik hergestellt und im Rahmen der niederländischen Aktion chocolate-makers per Segelschiff klimafreundlich nach Amsterdam transportiert. Diese Schokolade wird dann ebenso klimaneutral auf dem Festland verteilt. Diesmal holte Holger Wessels die 80 bestellten Schokotafeln für Jever aber nicht aus Amsterdam mit dem Lastenrad ab, sondern aus Wezel am Niederrhein. Gut 750 Kilometer legte er zurück. Anneliese Lünemann nahm sie im Eine-Welt-Laden im Glockenturm Jever in Empfang. Dort ist sie nun zu kaufen. BILD: