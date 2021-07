Ferienöffnung des Aqua-Fit Schortens: An fünf Tagen pro Woche fünf Stunden Schwimmzeit

Freie Bürger zu neuen Öffnungszeiten

„Die Freien Bürger haben an Ferienöffnung im Aqua-Fit erreicht, was erreichbar war“, teilt Janto Just mit: „Wir hatten beantragt, Öffnung jeden Tag für 5 Stunden. Daraus ist im Verwaltungsausschuss geworden: Öffnung an 5 Tagen für 5 Stunden, weil in den Sommerferien die Vereine wegen Corona-Nachholbedarfs den Montag und den Mittwoch bekommen sollen.“

Öffentlicher Badebetrieb Dienstag und Donnerstag bis Sonntag – „das ist gut bis sehr gut, wenn man bedenkt, dass das Aqua-Fit die ganzen Ferien über Tag geschlossen bleiben sollte“, so Just: „Unser Einsatz hat sich gelohnt, es bleibt aber die Frage, weshalb er nötig war.“