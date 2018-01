Schortens Die Familie Weide ist nicht wert, an einem Tisch zu sitzen – denn das ist ein Privileg. Also walten andere Schortenser ihres Amtes und drehen den Tisch auf den Kopf. Doch der Anblick, wie die Weides vor dem umgekippten Tisch sitzen, ist „armselig“: Also dürfen sie auch nicht sitzen – die Stühle werden ihnen weggenommen: Die Weides müssen fortan mit dem Gesicht zur Bühne stehen. „Gesetz ist Gesetz und muss befolgt werden“, verkündet „Bürgermeister“ Mustafa Fakhro.

Und weil die Weide auch nicht nachweisen können, dass sie „reines Schortenser Blut“ in den Adern haben, werden ihnen gar die Bürgerrechte entzogen: Ordner geleiten sie nach hinten in den Saal, wo die „Unwerten“ sich aufzuhalten haben.

Auftakt zur Reihe „Together" gegen Diskriminierung Mit der Veranstaltung am 27. Januar zur Erinnerung an die Schortenser Familie Solmitz starteten Jannes Wiesner und das Jugendparlament Friesland die Veranstaltungsreihe „Together" (ovales Logo): In verschiedenen Vorträgen und Aktionen wollen die jungen Friesländer die verschiedenen Facetten von Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung in Friesland beleuchten. Einbezogen werden sollen Parteien, Jugendvertretungen und Religionsgemeinschaften. Im Fokus stehen der interreligiöse Dialog und politische Denkansätze. Aus der Vergangenheit lernen, um die Zukunft zu gestalten, in der bewussten Verantwortung, politische, gesellschaftliche und religiöse Disparitäten zu verstehen. Unsere Gesellschaft ist vielfältig und bunt, lasst uns gemeinsam diese Vielfalt fördern, um auch in Zukunft die Werte von Toleranz und Solidarität zu leben – so lautet die Erklärung des Jugendparlaments dazu.

Es ist harter Tobak, was Spielleiter Yulian Ide den Teilnehmer am Gedenkabend „Lina, Käthe, Adolf, Arthur & Helene – Jüdische Jugendliche in Schortens“ vorsetzt. Doch das Rollenspiel, eingebettet in eine Stadtversammlung, funktioniert – leider perfekt: Jeder Besucher der interaktiven Veranstaltung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus im Bürgerhaus hat einen Reisepass mit neuem Namen und Beruf erhalten. Die Jungen unter 30 sitzen vorn an Tischen bei Getränken und Knabbereien. Alle über 30 sind die Alten, die Arbeitsunfähigen, „die der Stadt nur zur Last fallen“, wie Mustafa Fakhro erklärt. Sie haben sich hinten im Saal still zu verhalten.

„Wie war es?“ fragen Mustafa Fakhro und seine Mitmoderatorin Ruth van Leeuwen nach einer gefühlt ewigen halben Stunde Rollenspiel: „Es ist nicht schön, wenn man keine Rechte hat“, sagt ein Mitglied der diskriminierten Familie Walde. Und die Ordner? Die willig die Anordnungen des Bürgermeisters ausgeführt haben? „Ich hatte das Gefühl, ich muss da mitmachen und meine Rolle erfüllen“, sagt ein Mädchen. „Ich habe mich sehr schlecht gefühlt“, berichtet ein Mädchen, das einfach nur zuschauen durfte.

Leider kein Protest

Kurze Pause – und Zeit für die „unwerten Alten“ hinten im Saal, sich ebenfalls auszutauschen. Dass ihnen keineswegs behagt hat, was vorn im Saal geschehen ist, zeigte die verkrampfte Körperhaltung während des Rollenspiels: Übergeschlagene Beine, schützend die Arme vor der Brust verschränkt, leicht verkrampfte Gesichtszüge.

„Das hat schon ganz gut wiedergegeben, wie es vor 80 Jahren hier zugegangen ist – natürlich war damals der Druck viel größer“, sagt einer. „Da hat sich jetzt keiner gewehrt – das erschreckt mich“, meint eine Frau. Und: „Wir müssen die 68er wiederbeleben – dass keiner auf die Barrikaden geht, kann man doch so nicht hinnehmen“, meint eine andere „unwerte Alte“ nicht wirklich scherzhaft.

Auch Mustafa Fakhro, Vorsitzender des Jugendparlaments Friesland, das den Abend gemeinsam mit Yulian Ide und Jannes Wiesner organisiert hat, wundert sich: „Ich hätte mit mehr Widerstand oder zumindest Protest gerechnet.“

Mit dem Rollenspiel ist die Reise in die Vergangenheit geglückt – in die Zeit der jüdischen Familie Solmitz, die bis 1934 einen Viehhandel und eine Schlachterei an der Jeverschen Straße 16 in Heidmühle betrieb. Lina, Käthe, Adolf, Arthur, Helene – das sind die Namen der fünf Solmitz-Kinder. Bei der Vertreibung der Familie aus Heidmühle waren sie zwischen 14 und 29 Jahre alt.

Das Jugendparlament wird eine Erinnerungstafel am Haus anbringen – das Gebäude wird einer der „Erinnerungsorte in Friesland“.

„Kauft nicht bei Juden“ ist eines Morgens quer über die Gebäudefront geschmiert. Also verpachtete Max Solmitz 1934 den Betrieb an seinen nichtjüdischen Angestellten. Sein Weg und der seiner Frau Paula führte über Cloppenburg, Oldenburg und Herne ins KZ Theresienstadt, wo Max am 20. März 1943 starb. Paula Solmitz wurde am 15. Mai 1944 von Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und wohl noch am gleichen Tag ermordet.

Die fünf Kinder hatten abenteuerliche Schicksale – die beiden Töchter Lina und Käthe überlebten den Zweiten Weltkrieg nicht. Das Jugendparlament gab ihnen an dem Abend ihr Gesicht zurück – und schilderte ihre Gedanken und Wünsche. Und was aus ihnen geworden ist.

Toleranz und Respekt

„Es liegt an uns, zu handeln und unsere Gesellschaft auf der Basis von Toleranz, Offenheit und Respekt zu gestalten“, mahnte am Ende des Abends Jannes Wiesner (16). „Unser höchstes Gut ist die Freiheit jedes einzelnen – doch neben Rechten und Chancen beinhaltet sie auch die Pflicht, dafür einzustehen“, betonte er.

Zuvor hatte seine Parteifreundin, die SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller, ebenfalls appelliert, „nicht zuzulassen, dass sich so etwas wiederholt“. Denn Diskriminierung, Rassismus und Hass auf „die Anderen“ seien auch heute noch Thema.

Video unter www.youtube.com/nwzplay