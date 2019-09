Schortens Und alle haben sie mit angefasst, damit das Familienfest im Schortenser „Pferdestall“ eine runde Sache werden konnte: Die Nachbarn von gegenüber, die Johanniter, haben ihren Grill rausgeholt, im Pferdestall haben Integrationslotsen und Cafeteriateam ein reichhaltiges Kuchenbüfett aufgebaut.

Doch die eigentlichen Angebote fanden draußen statt: Vereine, der Kreissportbund und das Team des Familienzentrums zeigten unter dem Motto „wild, wild West“, was man in Schortens in seiner Freizeit so alles anstellen kann. Beim Schützenverein mit dem Lasergewehr auf Scheiben schießen, beim TuS Oestringen sich in der Kunst der Selbstverteidigung üben, beim Verein „Friesland spielt“ die neuesten Spiele ausprobieren oder aber, wenn man ganz klein ist, in der Sandkiste nach Gold suchen.

Ganz viele spannende Aktivitäten hat Leiterin Sandra Gudehus da zusammengebracht. Neuster Trend ist übrigens das „Hobbyhorsing“: Dabei gilt es, mit einem Steckenpferd einen Parcours ablaufen und über Hindernisse springen. Und das wird sogar wettbewerbsmäßig betrieben.