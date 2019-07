Seesterne braten zweimal Scholle im Watt

Am Mittwoch, 24. Juli, in Schillig und am Mittwoch, 7. August, in Hooksiel, jeweils ab ca. 11 Uhr gibt es wieder Scholle satt im Watt: Die Gastronomiekooperation „Die Seesterne“ veranstalten ihr „Schollenbraten im Watt“.

Am frühen Morgen bei ablaufendem Wasser beginnen die Aufbauarbeiten – im Watt entstehen Pavillonküchen. Unter Mitwirkung der Wangerland-Touristik brutzeln dann gegen Mittag Schollen in den Pfannen. Die Köche stehen dann dann mit hochgekrempelten Kochhosen barfuß im Watt. Mit auflaufendem Wasser am Nachmittag muss das letzte Schollenfilet gegessen sein.

Auch die Kochstellen, Zelte, Tische, Bänke müssen dann aus dem Watt verschwunden sein, wollen sie nicht der Nordsee geopfert werden. Die „Seesterne“ weisen darauf hin, dass in Hooksiel Eintritt für das Strandbad zu zahlen ist, um ins Watt zu kommen. Dafür ist Parken kostenlos. BILD: