Senioren wünschen sich Zugabe

Es war ein voller Erfolg: Im Rahmen des Projekts „Mehr Menschlichkeit“ von Stadt und Graftenhaus-Vereinen hat am Freitag das Trio DreyBartLang aus Petra Walentowitz, Kati Bartholdy und Holger Harms-Bartholdy alle vier Seniorenheime in Jever besucht – hier das Sophienstift. Das jeweils halbstündige Konzert im Freien gefiel den Seniorenheimbewohnern so gut, dass sie sich Zugaben wünschten. Für das Trio gab es viel Applaus und ein „Danke“-Banner.

BILDer:

