Hohenkirchen – Ein schlichter Hänger mit Strohballen und einem Gestell rollte am Sonntag als letzter Wagen im Dorffest-Umzug Hohenkirchen mit. An der Straßenbiegung bremst er ab – und dann entrollt sich ein Schriftbanner: „Willst du mich heiraten?“ Die junge Frau im Publikum ist fassungslos – schon purzeln bei Celina die Tränen. Ihr Dennis und seine Freunde haben diesen Heiratsantrag geplant. Und natürlich steht er an ihrer Seite und steckt ihr den Verlobungsring an, noch ehe die Tränen getrocknet sind. „Sie hat Ja gesagt“, schallt es vom Wagen – und ganz Hohenkirchen klatscht und jubelt für das Paar und den – zum Glück erfolgreichen – Antrag. Tolle Idee! Glückwunsch an das Paar! BILDer: