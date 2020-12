Blaulicht: Schwerer Unfall bei Sophiensiel

Schortens

Sensationeller Fund Archäologen entdecken Siedlung aus dem Mittelalter in Schortens

Bei einer routinemäßigen Untersuchung in einem Neubaugebiet in Schortens hat ein Grabungsteam Spuren aus dem Mittelalter gefunden. Lebten in der Siedlung aus dem 11./12. Jahrhundert die Erbauer der St. Stephanus-Kirche?