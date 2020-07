Spaß und Action im Würmchenlager des TuS

Dass das Würmchenlager des TuS Sande in diesem Jahr möglich sein würde, damit hatten Lisa Bennen, Tobias Brandt und Marc Steinbach schon nicht mehr gerechnet. Doch rund zwei Wochen vor dem Termin stand fest: Das Zeltlager kann stattfinden. Zehn Betreuer hatten alle Hände voll zu tun, um alles vorzubereiten. „Wir sind froh, dass das Würmchenlager gekappt hat“, sagt Steinbach. 34 bevölkern das Lager, mit den zehn Betreuern bilden sie feste Gruppen. Eltern haben keinen Zutritt und die Kinder unternehmen auch keine Busausflüge. Nachts in den Zelten müssen die 1,5 Meter Abstand eingehalten werden, zudem muss alle zwei Stunden durchgelüftet werden. „Das übernahmen wir Betreuer im Wechsel“, berichtet Brandt. Glück hatte das Orga-Team bei der Versorgung: Schlachter Schlimgen aus Roffhausen beliefert das Lager. Zum Händewaschen spendierte Hornbach zwei Außenwaschbecken, die dem TuS erhalten bleiben. Und weil es in den Zelten nicht so eng werden darf, wurden mehr als sonst aufgebaut – dabei half die Sander Jugendwehr mit Feldbetten. Jetzt haben die Kinder im „Würmchenlager“ Gelegenheit zu toben und zu basteln, Sport zu treiben und all das zu tun, was Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren gern machen. BILD: