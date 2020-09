Spende für Kinderturnen und Insektenschutz

Geld für den Sport mit Kindern und für den Insektenschutz: Über 2000 Euro freuten sich Konrad Sieg, Erik Wendeling und Dieter Mattheeßen von der Nabu-Ortsgruppe Sande. Peter de Boer und Swantje Rossel mit Marleen und Klaas vom TuS Sande nahmen 1000 Euro in Empfang: Das Geld wurde von Jan-Onno Onken (3. von links) von der Landessparkasse zu Oldenburg übergeben, es kam beim Lotteriespiel „Sparen und Gewinnen“ zusammen. Die Nabu-Ortsgruppe hat in der Gemeinde etliche Blühflächen angelegt, dafür sollen vier große Insektenhotels entstehen. Der TuS erhält eine Unterstützung zur Anschaffung neuer Geräte im Bereich Eltern-Kind-Turnen. Die Scheckübergabe fand bei der Grundschule Neustadtgödens statt, dort entsteht gerade gemeinsam mit dem Nabu ein Insektenhotel für den Schulgarten. Im Werkunterricht werden die Schüler der vierten Klassen in die Arbeiten eingebunden. Schulleiterin Meike Kreutzburg empfing die Gäste.

