Stadtchor Jever fängt den Sommer ein

Afrikanische Protestsongs, schwedische Filmhits oder einfach nur Melodien, die den Sommer eingefangen haben und gute Laune verbreiten: Der Stadtchor Jever hat am Sonntagabend sein vielbeklatschtes Sommerkonzert im Graf-Anton-Günther-Saal gegeben. Unter der Gesamtleitung von Tatiana Glazer und zur Klavierbegleitung von Dirk Wernick gaben die gut 30 Sängerinnen Bekanntes und weniger Bekanntes unter anderem von Monty Python („Always look on the bright side of life“), von Udo Jürgens oder Pharell Williams („Happy“) zum Besten. Und mit „Jetzt ist Sommer“ von den Wise Guys gab der gut eingestimmte Chor zudem die gesangliche Antwort auf Rudi Carells Sommer-Evergreen. BILD: