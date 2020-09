Stiftung vergibt erstmals Fördermittel

Freude beim Jugendzentrum Jever und beim Verein für Inklusion „Menschenkinder“: Deren Leiter Detlef Berger und Christina Haartje-Graalfs nahmen jetzt Spenden über insgesamt 1500 Euro in Empfang. Das Geld kommt von der „Heinz-Norbert und Heidi Schmidt“-Stiftung. Die Treuhandstiftung wurde erst 2018 unter dem Dach der Ja-Wir-Stiftungen neu ins Leben gerufen und konnte nun erstmals Fördermittel vergeben. Stiftungsgeber Heinz-Norbert Schmidt ist gebürtiger Jeveraner, wurde als Sohn einer alteingesessenen Metzgerfamilie am Kirchplatz groß. Er studierte unter anderem in Göttingen und lebte seit vielen Jahren mit seiner aus Lübeck stammenden Frau in der alten Hansestadt, wo er Eigentümer ei­ner großen Steuerkanzlei war. Das Paar blieb kinderlos, der Verkaufserlös der Kanzlei floss zu großen Teil in die Treuhandstiftung, berichtete deren Vorsitzender Wilhelm Gehrke (3. von links) nun bei der Spendenübergabe mit der Geschäftsführerin der Ja-Wir-Stiftungen, Lina Welschehold. Heinz Norbert Schmidt sei seiner Geburtsstadt Jever immer sehr verbunden gewesen; die Eheleute haben daher festgelegt, mit den Erlösen aus der Stiftung die Jugendhilfe und unverschuldet in Not geratene Menschen in Jever zu unterstützen.

BILD: