Straße umbenennen

Es mag nur eine rund 100 Meter lange Sackgasse sein – dennoch setzt man in Varel mit der Kommodore-Bonte-Straße einem Mann von zweifelhaftem Ruf ein Denkmal. Und das in aller Öffentlichkeit. Man muss nicht einmal in Geschichtsbüchern recherchieren, um herauszufinden, wer Bonte war. Umso erstaunlicher, dass die Straße noch nicht umbenannt wurde. Eine kurze Suche im Internet reicht schon, um zu sehen, dass Bonte Mitglied der demokratiefeindlichen Marine-Brigade Ehrhardt war und den Angriff auf Narvik im Zweiten Weltkrieg führte. Der Name der Stadt muss bis heute in der rechtsradikalen Neonazi-Szene als Name für Kneipen und Klamottenläden herhalten.

Gerade in Zeiten, in denen die Rechten wieder auf dem Vormarsch sind, wie die Ereignisse in Chemnitz zeigen, wäre es ein starkes Zeichen, wenn Varel der Kommodore-Bonte-Straße einen weniger anrüchigen Namen geben würde. Damit würde man ganz klar Flagge gegen Rechts und für die Demokratie zeigen.

