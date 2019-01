Sturmtief Benjamin hat am Dienstag auch Dangast erreicht: Als am Nachmittag die Flut den höchsten Punkte erreichte, hielt das stürmische Wetter die Leute allerdings nicht davon ab, in den Ort zu pilgern, um Fotos von den heranpeitschenden Wellen zu machen. Besonders unterhalb des Kurhauses, wo die Wellen gegen die Flutmauer laufen, sammelten sich die Besucher für ein paar spektakuläre Schnappschüsse.

