Der Blick durch die Wangerooge-Webcam zeigt: Die Flut ist am Dienstagmittag (14.16 Uhr) etwa so hoch auflaufen wie am Montag – für den von „Sabine“ arg gebeutelten Strand Wangerooges gab es damit keine Entwarnung. Das Niedrigwasser am Morgen war auch nicht wirklich abgelaufen, weil der Wind die See an die Küste drückte. In der Nacht zu Mittwoch werden nochmals deutlich höhere Hochwasserstände erwartet. Auch für Mittwoch, 12. Februar, hat die Schifffahrt und Inselbahn ihre Schiffsabfahrten von und nach Wangerooge abgesagt: Der Westanleger stand am Dienstag wie erwartet schon vormittags unter Wasser, für Mittwoch ist keine Änderung dieses Zustands in Sicht.Screenshot: