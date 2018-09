Szczyrk /Zetel Das ist schon mehr als eine Städtepartnerschaft, das ist echte Freundschaft: Seit zehn Jahren besuchen sich regelmäßig Bürger aus Zetel und Szczyrk in den polnischen Beskiden. Immer größer werden die Gruppen bei den Reisen, immer inniger die Freundschaften zwischen den Friesen und den Polen. Einen Höhepunkt dieser Partnerschaft erlebten alle jetzt beim friesischen Fest in Szczyrk. Zum zehnjährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen den Kommunen waren die Zeteler mit Sack und Pack für fünf Tage nach Polen gereist.

Modernes Skigebiet

Im Mai hatten die Gäste aus Polen im Zeteler Hankenhof ein rauschendes Fest mit polnischen Spezialitäten ausgerichtet, und die Reise der Zeteler war nun der Gegenbesuch. Im Gepäck hatte die Gruppe fünf Fässer Jever Pils, 500 Emder Matjes, Schwarzbrot, Bratwürste und 1000 Preise für eine Tombola. Schon einen Tag vor der Ankunft der 40-köpfigen Reisegruppe mit dem Bus war eine kleine Delegation mit einem großen Transportanhänger nach Szczyrk gefahren. An Bord hatten sie das komplette Bühnenbild des Stücks „Wi sünd woller wer“ des Niederdeutschen Theaters Neuenburg.

Bevor die große Delegation aus Zetel das friesische Fest ausrichten sollte, stellten die Polen erstmal ihre große Gastfreundschaft unter Beweis. Sie hatten ein Besuchsprogramm vorbereitet, bei dem die Zeteler in die Welt ihrer Szczyrker Freunde eintauchen konnten. Am Morgen des zweiten Tages fuhren die Zeteler mit einer Seilbahn auf einen Berg, den kleinen Skrzyczne. Stolz konnten die Gastgeber die neuen Pisten und die neue Seilbahn zeigen. Szczyrk ist ein beliebter Ort für Ski-Touristen. Am Rande des Gipfels wurde auch ein mehr als 100 000 Kubikmeter Wasser fassender Speicher angelegt, der für das Beschneien während der niederschlagsarmen Zeit im Winter dient – alles auf dem modernsten Stand der Technik.

Der Schäfer Josef Michalek zeigte dann die regionale Käseherstellung und unterhielt die Gäste mit dem Gesang der Berghirten. Anschließend wurde ein Lagerfeuer entzündet und es gab gegrillte Würstchen und Blutwurst. „Das war wirklich ein toller Abend“, sagt Zetels Erster Gemeinderat Bernd Hoinke.

Zum Abendessen stießen dann auch noch weitere 25 Akteure des Niederdeutschen Theaters dazu: Sie waren mit dem Flugzeug von Hamburg nach Kattowitz geflogen und wurden dort vom Bus der Zeteler Reisegruppe nach Szczyrk gefahren.

Am nächsten Tag begannen die Vorbereitungen für das große Fest. Die Szczyrker hatten vorgesorgt und für die Jubiläumsveranstaltung ein großes Festzelt aufgebaut. Das war schon aufregend – nicht nur für die Theatergruppe, der das Lampenfieber anzusehen war, sondern auch für alle anderen. Wer konnte schon wissen, ob die polnischen Freunde überhaupt Matjes und herbes Bier mögen? Doch als die Stände am Nachmittag öffneten, erlebten die Zeteler einen regelrechten Ansturm auf die Angebote. „Der Emder Matjes fand reißenden Absatz, an der Tombola bildete sich eine lange Schlange und nach zwei Stunden waren alle Lose weg“, berichtet Bernd Hoinke. Um 18 Uhr wurde der offizielle Festakt eingeläutet. Die Bürgermeister Antoni Byrdi und Heiner Lauxtermann hielten vor mehreren Hundert Gästen ihre Reden zum Jubiläum.

Theater begeistert

Nun sollte der gemütliche Teil des Tages folgen: Das Niederdeutsche Theater Neuenburg wurde in der polnischen Bergregion der Beskiden angesagt. Als sich der Vorhang öffnete und das Ensemble unter Begleitung der Musiker sang, brach ein Begeisterungssturm aus. Die Anspannung wich einer tollen Stimmung, die sich auf das Publikum übertrug. „Am Ende der Vorstellung gab es begeisterten Applaus und es wurden Zugaben gefordert“, sagt Bernd Hoinke.

Bühnenleiter Rolf Renken ist ein Stein vom Herzen gefallen, als er schon nach der ersten Minute der Aufführung merkte, wie begeistert die polnischen Zuschauer waren. „Wir haben die Spielszenen weggelassen und nur die Musik auf die Bühne gebracht, weil wir einfach gute Stimmung wollten. Und das Konzept ist sofort aufgegangen“, sagt er. „Die Zuschauer sind so mitgegangen, wir waren sprachlos.“ Von der ganzen Fahrt war er begeistert, von der Gastfreundschaft der Szczyrker ebenso wie von der durch und durch gelungenen Organisation der Fahrt: „Da müssen wir Bernd Hoinke wirklich ein Lob aussprechen. Das war wie eine große Klassenfahrt, einfach großartig.“

Nach der Theateraufführung war der Abend noch lange nicht vorbei. Es folgten Tanzspiele der Szczyrker Folkloregruppen und es wurde bis in die Nacht bei deutscher und polnischer Musik gefeiert – ein denkwürdiger Abend, der eine über zehn Jahre gewachsene Freundschaft krönte.

Unvergessliche Reise

Am nächsten Tag waren alle zur Heiligen Messe in die Kirche von St. Peter und Paul eingeladen. Zetels Pastorin Sabine Indorf, die ebenfalls zu Reisegruppe gehörte, wurde eingeladen, einige Worte auf Deutsch an die Gäste zu richten. Bei richtig schlechtem Herbstwetter folgt dann eine Gondelfahrt auf den 1250 Meter hohen Gipfel des größten Bergs der Beskiden, den Skrzycne. Bei 8 Grad Außentemperatur ging es schnell in die warme Berghütte, wo die Gastgeber heißen Tee, Schmalzbrote und Wodka reichten. Dann wurde viel gesungen und geschnackt.

Viele Mitglieder des Theaters nutzten die Gelegenheit zum bewegenden Besuch der Gedenkstätte Auschwitz, die sich nur 30 Kilometer entfernt von Szczyrk befindet.

Am letzten Tag der Reise besuchten die Zeteler die „Beskid Art Gallery“ und nahmen anschließend an einem Kunstworkshop teil. Nach dem Mittagessen in einer traditionellen Holzgaststätte sprachen Bürgermeister Antony Byrdi und Zetels stellvertretender Bürgermeister Fred Gburreck aus, was alle Beteiligten dachten: Dass sowohl das Fest im Mai in Zetel als auch die wunderschönen Tage in Szczyrk von einem tollen Helferteam organisiert worden waren und unvergesslich bleiben.