Tagestörn mit Großsegler

Der Großsegler „Gulden Leeuw" kommt nach Wilhelmshaven und bietet einen Tagestörn an. Der Toppsegelschoner macht vom 7. bis 9. August am Bontekai fest. Am Samstag, 8. August, lädt das Schiff von 10 bis 16 Uhr zum Tagestörn ein. Der „Goldende Löwe" wurde 1937 als ozeantüchtiges Forschungsschiff mit Eisklasse gebaut und 2007 zum Dreimast-Toppsegelschoner umgebaut. Tickets für den Törn sind ab sofort online bei reservix und in der Tourist-Info Wilhelmshaven erhältlich.