Teichralle liebt den Dauerregen

Eine Teichralle kann es durchaus 2 Minuten unter Wasser aushalten. Diese Teichralle aber stand täglich 12 Stunden im Dauerregen in der Graft am Von-Thünen-Ufer Jever. Der Springbrunnen stellt spät abends seinen Dienst ein. Diese Zeit nutzte der Vogel, um auf einen der Schwimmkörper ein Nest zu bauen und Eier zu legen. Wenn morgens der Dauerregen einsetzte, blieb er stoisch auf dem Nest, mal sitzend, mal stehend – immer klatschnass. Zur Belustigung der Passanten ging dieses Schauspiel tagelang. Dann hat ein besorgter Mensch den Springbrunnen vom Strom getrennt – wohl in der Absicht, dem Vogel ein ruhigeres Brutgeschäft zu gönnen. Da die Teichralle aber schon zuvor im Schutz der Dauerberieselung erfolgreich Nachwuchs großzog, setzte die Stadt den Springbrunnen wieder in Betrieb. Dabei geriet allerdings alles in Schieflage und das Nest rutschte in die Graft. Ob der Brutversuch unter Dauerregen von Erfolg gekrönt gewesen wäre, ist zu bezweifeln, da die Teichralle es mit der Brutpflege nicht so genau nahm.BILD:

