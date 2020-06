Mühlengeschichten: Mühle seit 1970ern Familientreffpunkt

Tengshausen Schon mehrere Jahrhunderte hat die Mühle in Tengshausen auf dem Buckel – zumindest ist der Mühlenstandort seit dem Jahr 1619 dokumentiert.

Im Jahr 1680 schlug der Blitz in die damalige Bockwindmühle ein und im Jahr 1750 habe es dann den Neubau eines Erdholländers gegen, schreibt der Heimatforscher Ingo Hashagen aus Jever mit anderen Autoren in dem Buch „Windmühlen – Symbole einer Landschaft in Oldenburg, Ostfriesland und im Emsland“, Band 1.

Mehrere Eigentümerfamilien gaben sich in den Jahrhunderten die Hand und 1961 wurde die Mühle stillgelegt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Seit 1974 befindet sich die Mühle im Besitz der Familie Fromme. Damals erwarb der Architekt Lothar Fromme die Mühle und gestaltete sie in den Folgejahren zu Wohnzwecken um.

Sein Sohn Kristian Fromme aus Südkirchen setzte die Familientradition fort. Diese fußte darauf, die Kinder aus dem Kohlenpott in den Ferien an die Nordsee zu schicken, damit sie hier ihre Abwehrkräfte in frischer, sauberer und vor allem jodhaltiger Luft stärken sollten.

Ostern sei die Familie immer hier im neu begonnenen Jahr zusammengekommen. Für ihn, so Kristian Fromme, sind die Mühle und das Land ein Stück Heimat geworden.

Oben in der Mühle befindet sich noch ein wenig Mühlentechnik – die Achse mit dem Königsrad ist noch da. Zum Erhalt der Mühle wurde 2015 die Kappe abgenommen und 2018 eine neue Kappe aufgesetzt

Zu Silvester hat man von hier einen guten Blick zu den Feuerwerken in Wilhelmshaven und in der Hotelstadt „Dorf Wangerland“ in Hohenkirchen, schwärmt Fromme.