Tennet-Freileitung: Arbeiten kurz vorm Abschluss

In großen Schritten Richtung Inbetriebnahme: Die Firma Tennet hat beim Bau der neuen Freileitung Wilhelmshaven-Conneforde zwischen Mast 12 und 14 auf Schortenser Gebiet die letzten Seile sicher über die bestehende 220-kV-Leitung gezogen. Nach dem Seilzug werden nun noch die Stromschlaufen an den letzten Masten geschlossen und die Baustraßen, die in den vergangenen Wochen und Monaten angelegt worden waren, zurückgebaut, teilt Anja Heine mit, Bürgerreferentin von Tennet. „Außerdem bringen wir in Gebieten, die für den Vogelanflug bedeutsam sind, Vogelschutzmarker an. Das sind Kunststoffteile, die am Erdseil befestigt werden. Diese Markierungen werden von Vögeln erkannt und so können sie der Leitung ausweichen", erklärt sie. Bis Ende August wird die Freileitung fertig sein. Dann fehlt nur noch die offizielle Inbetriebnahme. Nach abschließenden Prüfungen soll die Leitung Anfang Oktober ans Netz gehen – und von da an Energie von der Küste ins Binnenland transportieren.