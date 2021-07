Tetta von Oldersum-Grundschule Tettens: Rasanter Duathlon der Schulkinder

Statt des traditionellen Triathlons haben die Klassen 3 und 4 der Grundschule Tettens in diesem Jahr einen Duathlon absolviert – Schwimmen musste ausfallen, weil die Kinder in der Corona-Zeit ja wegen der Bäderschließung keinen Schwimmunterricht hatten. Weil der Radweg auf der alten Bahntrasse zurzeit saniert wird, führte das Rennen per Rad und zu Fuß auch über eine andere Strecke als sonst. Gejubelt wurde am Straßenrand dennoch: Die anderen Kinder der Tetta von Oldersum-Grundschule und die Lehrerinnen feuerten die Athleten an. Die Ergebnisse: Mädchen, Klasse 3: 1. Lenya Gey, 2. Lara Düllmann, 3. Lana Schramm; Jungen, Klasse 3: 1. Tamme Oltmanns, 2. Maximilian Fehling, 3. Felix Biber und Payton Grönke; Mädchen, Klasse 4: 1. Zoe Grenz, 2. Rieke Tjarks, 3. Fenna Dierks; Jungen, Klasse 4: 1. Sönke Jabben, 2. Benje Keithahn, 3. Tammo Becker. Schulsieger in einer Zeit von 15 Minuten 10 Sekunden ist Sönke Jabben.

