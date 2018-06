Tettens Dreifacher Erfolg für den Südkreis: Beim jährlichen Kreisentscheid der Jugendfeuerwehren am Samstag in Tettens haben die beiden Gruppen der Jugendfeuerwehr Neuenburg Platz 1 und 2 geholt; der Feuerwehrnachwuchs aus Bockhorn, immerhin Vorjahressieger, landete knapp dahinter auf Rang 3.

Die Platzierungen Pokale gewannen die Sieger Neuenburg I und Neuenburg II sowie Bockhorn. Als jüngster Teilnehmer erhielt auch Leon Schwarzkamp (Jahrgang 2008, Jugendfeuerwehr Hohenkirchen) einen Pokal. Die weitere Platzierungen: Jugendfeuerwehr Accum (Platz 4), gefolgt von Jever (5.), Zetel, Varel, Grabstede, Tettens, Hohenkirchen und Wangerooge.

Zehn der insgesamt 16 friesländischen Jugendfeuerwehren traten mit rund 125 Teilnehmern auf dem Sportplatz hinter der Grundschule Tettens zum jährlichen Leistungsvergleich an. Bei einem Löschangriff mit Aufbau einer Wasserversorgung mussten unter anderem eine Leiterwand überquert und ein Wassergraben überwunden werden. Das alles in voller Montur und bei hochsommerlichen Temperaturen. Auch im weiteren Verlauf des Wettkampfes galt es Übungen zu meistern, in denen die Gruppen ihre Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Teamfähigkeit unter Beweis stellen konnten. Bei einem Staffellauf über 400 Meter mussten die Jugendlichen unter anderem einen Feuerwehrschlauch aufrollen oder Schläuche und Rohre miteinander verbinden oder sich von einer Krankentrage aufspringen und im Laufen ihre Feuerwehrkleidung anlegen

Kreisbrandmeister Gerhard Zunken, der am frühen Nachmittag zur Siegerehrung vorbeischaute, sowie Frieslands Kreisjugendwart Karl Adden, lobten das Können und die Fitness ihres Feuerwehrnachwuchses.

Für die Verpflegung der Teilnehmer und Gäste sorgten die Eltern der jungen Feuerwehrleute mit einem großen Kuchenbüffet und die Feuerwehr mit einem Grillstand.

Die Gewinner des Kreisentscheids vertreten die Jugendfeuerwehren Frieslands beim Bezirkswettkampf im September.