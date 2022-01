THW Jever: Kurz nach Mitternacht zur Hilfe ins Nordwest-Krankenhaus alarmiert

Gerade einmal wenige Minuten alt war das neue Jahr, als die Helfer des THW Jever zum ersten Einsatz 2022 ausrücken mussten: Nach dem Ausfall einer Leitung war das Abwasserpumpwerk im Nord-West-Krankenhaus Sanderbusch ohne Strom. Die Fachgruppe Elektroversorgung installierte deshalb eine Notleitung – als der Strom wieder lief, konnten die Kameraden am Nachmittag diesen Einsatz beenden und die Einsatzbereitschaft der Geräte und Fahrzeuge am Bullhamm wieder herstellen. „Denn: Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz“, sagt Ortsbeauftragter Axel Weber. Der dankt allen Kräften, die auch an Silvester alles stehen und liegen lassen, um zu helfen.

