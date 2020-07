Traumziel Wangerland

Traumziel Wangerländischer Pilgerweg: Schorse – der Niedersachsen-Entdecker des NDR – meldete sich vor kurzem von der Kirche St. Marien in Schillig und lief mit Pastorin Sabine Kullik ein Stück auf dem Pilgerweg. Vor St. Marien wurde Schorse von (links) Fabian Thomas, Pfarrer Lars Bratke (2. von rechts) und Pastorin Sabine Kullik begrüßt. Im Buhl Activity Park am Wangermeer erklärte ihm Olaf Buhl, was „Blobbing“ ist. „Die Sommerferien rücken näher – und wir machen dieses Jahr Urlaub im schönsten Bundesland der Welt“: So fasst Schorse die Idee für die Tour zusammen. „Und ich gebe Tipps zu den spannendsten Ausflugszielen.“ Bis zum 16. Juli gibt Schorse Ausflugstipps für alle, die dieses Jahr den Urlaub daheim verbringen. Er ist mit seiner Schorsetta (dem T1 Oldtimer-VW-Bulli von 1964) im Land unterwegs und berichtet immer um 7.10 Uhr, 9.20 Uhr, 11.20 Uhr und 13.50 Uhr im Radio. BILD: