Treuer Wangerooge-Begleiter erschienen

Der neue Wangerooge-Reiseführer aus dem Isensee-Verlag Oldenburg ist auf der Insel angekommen: Verleger Florian Isensee (von links) übergab Exemplare an Buchhändler Ralf Keuler, Leiterin der Volkstanzgruppe Wangerooge Imke Gosewinkel, Schulleiter und stellvertretender Bürgermeister Uwe Osterloh, Gastronom Curt Hanken und Förderer Helmut Fokkena. Bei schönstem Seewetter tauschten sich die Buchfreunde an der Strandpromenade über den neuen Reiseführer und die Insel aus. Für musikalische Untermalung sorgte dabei Curt Hanken mit seiner Drehorgel. Der Wangerooge-Reiseführer von Günter G. A. Marklein ist in diesem Jahr in erster Auflage erschienen, umfasst 60 Seiten und ist für 9,80 Euro im Buchhandel erhältlich. Er besticht mit zahlreichen Fotos und erzählt von Geschichte und Gegenwart der Insel. Mit vielen historischen Abbildungen führt er vor Augen, wie sich die Insel im Lauf der Zeit gewandelt hat. Sowohl die schönsten Sehenswürdigkeiten als auch das Flair der autofreien Idylle werden dem Leser nahegebracht. Es wird erklärt, woher das Wahrzeichen Café Pudding seinen Namen hat und was es mit dem „Seelenpfad“ auf sich hat. Ein schöner Bildband, der Lust auf einen Besuch macht und ein treuer Reisebegleiter ist.BILD: