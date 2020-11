Tröste-Teddys für alle Einsatzkräfte im Kreisgebiet

Am Anfang stehen gleich zwei gute Ideen: Da ist die Idee der Deutschen Teddy-Stiftung in Esens-Bensersiel, bundesweit Tröstebären an Einsatzkräfte auszugeben, die sie Kindern in Not- und Einsatzsituationen schenken und so vom Ernst der Lage ablenken. Und da ist die Idee der Spender, der Esenser Steuerberater Arndt-Bartsch, durchs Papiersparen im Kanzleibetrieb Spenden zu sammeln. 2000 Euro sind so für die Anschaffung von 550 neuen Tröstebären zusammengekommen, die jetzt an die Vertreter mehrerer Einsatzorganisationen im Kreisgebiet Wittmund ausgegeben wurden: Polizei, Sanitäter mit Rettungswagen, Rot-Kreuz-Helfer und Feuerwehrleute. „Wahre Brückenbauer sind das für uns, wenn wir mit Kindern zu tun haben“, lobt Wittmunds Polizeichef Lars Zengler den Wert der Spende. Sie seien mittlerweile aus den Streifenwagen gar nicht mehr wegzudenken. Auch Harald Lamberti, Leiter Rettungsdienst, DRK-Kreisgeschäftsführer Hans-Günther Kirchhoff und Kreisbrandmeister Friedhelm Tannen bedanken sich für die Spende. Seit 26 Jahren ist die Teddy-Stiftung aktiv, rund 300 000 Bären wurden verteilt.BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen