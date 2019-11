Überarbeitete Umbaupläne für Molkerei

Die Alte Molkerei Jever – eine unendliche Geschichte, sagt Anke Casper vom Projekt Sophie Barrierefreies Jever: „Seit Jahren kämpfen wir vom Projekt für eine positive, bauliche Veränderung des Edeka-Markts an der Bahnhofstraße. Sollte diese unendliche Geschichte jetzt beendet werden? Man wagt es kaum zu glauben, hofft aber stark, dass sich nun endlich Stadtverwaltung und Stadtrat mit dem Investor einigen, damit der inzwischen zu klein gewordenen Supermarkt verändert und vergrößert werden kann.“ Barrierefreiheit, vor Jahren ausgezeichnet vom Projekt Sophie Barrierefreies Jever, existiere schon lange nicht mehr, kritisiert Anke Casper: Menschen im Rollstuhl und Eltern mit dem Kinderwagen können sich in dem Supermarkt kaum noch bewegen. „Die Parkplatzsituation ist eine Gefahr für alte Menschen und Menschen mit körperlicher Einschränkung“, sagt sie außerdem: Denn die Asphaltdecke weist tiefe Risse und Rillen auf. An diesem Mittwoch, 27. November, stellt der Eigentümer des Geländes im jeverschen Bauausschuss seine überarbeiteten Pläne vor.

