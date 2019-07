Und die Feuerwehr sorgt für etwas Wasser

Tolles Wetter und jede Menge Kinder: Der „Garten der Generationen“ in Hooksiel hat sich am Dienstag in einen großen Spielpark verwandelt. Schon kurz nach Beginn hatten sich an den Spielstationen lange Schlangen gebildet – den Kindern machte Spaß, was sie erleben durften. Zielwerfen mit den Boulekugeln, Wasserspritzen mit der Feuerwehr, Zielfußball und Staffel-Hindernislauf, Mal- und Experimentierstände und Spannendes aus dem Leben der Tiere im Nationalpark gab es zu entdecken und auszuprobieren. Anke Müller (oben links) von der Interessengemeinschaft „De Hooksieler“ hatte bei der Organisation wieder die Federführung – und sie verteilte den ganzen Nachmittag lang Laufzettel an die Kinder. Für einen komplett abgestempelten Zettel erhielten alle Mädchen und Jungen bei der Abgabe eine kleine Überraschung. Beteiligt waren neben „De Hooksieler“ und der Freiwilligen Feuerwehr auch der MTV Hooksiel, der FCN Hooksiel, die Jugendpflege Wangerland, der Förderverein der Grundschule, das Nationalparkhaus, das Wattenmeer-Besucherzentrum Wilhelmshaven, die Johanniter und das Künstlerhaus. Die Johanniter (oben rechts) wickelten an ihrem Stand professionell – zum Glück unverletzte – Hände und Arme mit Verbänden ein. Und „Frau Schnüster“ bemalte ein Kindergesicht nach dem anderen mit Tier-Motiven. Und dass sie einfach jemandem die Zunge herausstreckt, amüsierte die Kinder köstlich. BILDer: