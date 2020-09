Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz In Schortens: Katzenkind aus Motorraum befreit

Ungewöhnlicher Rettungseinsatz für die Feuerwehr Schortens: Die wurden am späten Samstagnachmittag ins Gewerbegebiet zu einem beim Bowling-Center geparkten Auto gerufen. Zwischen Motorraum und Unterboden hatte sich ein Katzenkind versteckt. Nach einer ersten Erkundung des Ortsbrandmeisters wurden sieben weitere Kameraden aus dem nahe gelegenen Feuerwehrhaus zur Einsatzstelle beordert. Die montierten Teile des Unterbodens vom Fahrzeug ab und befreiten die Katze. Da sich vor Ort der Besitzer der Katze nicht finden ließ, wurde das Tier dem Tierheim Wilhelmshaven übergeben. Nur wenige Stunden zuvor war die Feuerwehr an der alten B 210 zu einem vermeintlichen Palettenbrand im Lager der Jever Brauerei gerufen worden. Tatsächlich brannte eine Mulde mit Papier und Holz. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Die Oldenburger Straße war in Höhe „Zimmermann“-Kreuzung und Ostiemer Kreisels kurzfristig gesperrt. BILD: