Zwischenergebnisse aus dem Friesland-Check: Vareler sind vom Verkehr genervt

Varel /Bockhorn /Zetel /Friesland Am großen Friesland-Check von NWZ, Jeverschem Wochenblatt und dem Oldenburger Unternehmen Umfrageheld haben nach der ersten Woche schon 1749 Friesländer teilgenommen. Die meisten Teilnehmer kamen bislang übrigens aus Varel: Gut ein Viertel der Stimmen kamen aus Frieslands einwohnerstärksten Stadt. Etwas mehr als 19 Prozent der Stimmen stammen aus der Kreisstadt Jever, auf Platz drei liegt Schortens mit knapp 18 Prozent. Zetel und Bockhorn folgen auf den Plätzen vier und fünf. Danach kommen das Wangerland, Sande und Wangerooge.

Außerdem gibt es einen ersten Überblick über das, was Varelern, Bockhornern und Zetelern laut Zwischenergebnis besonders wichtig ist. Am Ende der Umfrage können die Teilnehmer selbst Anmerkungen machen.

Varel

Ein Thema, das sich bei den Teilnehmern aus Varel immer wieder zeigt, ist der Verkehr – und das in vielerlei Form. Einige kritisieren die Verkehrssituation mit der Bundesstraße, die einmal mitten durch den Ort führt und dass es mitten in der Stadt immer wieder zu Rückstaus kommt. Andere kritisieren die Verkehrslage in Richtung Dangast, wieder andere die schlechte Situation für den Radverkehr in Stadt.

Häufig genannt werden auch fehlende Angebote für Kinder und ganz besonders Jugendliche und junge Erwachsene. Gerade für letztere sei Varel weitestgehend uninteressant.

In der Kritik steht auch die Stadtverwaltung. Offenbar haben mehrere Vareler das Gefühl, nicht als Bürger, sondern als Bittsteller wahrgenommen zu werden.

Zetel

Das Thema Verkehr treibt auch die Zeteler um. Auch hier klagen einige über zuviel Verkehr im Ort, besonders der Ohrbült müsse überarbeitet werden. Zudem sei die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verbesserungsbedürftig.

Viele Zeteler wünschen sich außerdem mehr Fachärzte, mehr Angebote für Kinder und Jugendliche, bessere Spielplätze, schnellere Internetanschlüsse und dass der Umwelt in Zetel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Bockhorn

In Bockhorn springen vor allem drei Themen ins Auge: Einigen Bockhornern sind die Kosten für die Kinderbetreuung zu hoch. Darüber hinaus wird bemängelt, dass es in der Gemeinde zwar schöne Natur gibt, aber kaum attraktive Höhepunkte für die Freizeitgestaltung vorhanden sind. Thema Nummer drei: Viele Bockhorner wünschen sich einen Drogeriemarkt in ihrem Ort.