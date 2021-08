Bürgermeisterwahl in Varel: Wer wird Chef im Rathaus?

Varel Wer wird Chef im Vareler Rathaus? Der parteilose aber von der CDU unterstützte Torsten Tschigor oder bleibt Amtsinhaber Gerd-Christian Wagner (SPD) Bürgermeister von Varel? Das wird die Wahl am 12. September zeigen. Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, veranstaltet die NWZ einen Bürgermeisterkandidaten-Talk. Beide Kandidaten haben bereits zugesagt.

Wie kann man Varel für Radfahrer attraktiver machen? Wie lässt sich das Verkehrsproblem in Dangast lösen? Welchen Beitrag kann Varel beim Klimaschutz leisten? Was soll mit dem Tivoli passieren? Um diese Fragen und mehr soll es beim Kandidaten-Talk gehen.

Die Gesprächsrunde rund um wichtige Themen in Varel findet am 26. August um 18 Uhr statt. Damit sie trotz Corona-Pandemie in jedem Fall stattfinden kann, gibt es den Talk dieses Mal nur als Online-Runde und wird live aus dem Oldenburger Medienhaus der NWZ im Internet übertragen. Verfolgen können Sie das Gespräch auf der Facebook-Seite des „Gemeinnützigen“ und auf dem Youtube-Kanal der NWZ. Auf NWZonline.de und in der NWZ-Nachrichten-App werden wir Sie auf die Übertragung hinweisen.

Auch wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei der Gesprächsrunde nicht selbst vor Ort sein können, sollen Sie natürlich die Möglichkeit haben, selbst Fragen an die beiden Kandidaten zu richten und ihnen so auf den Zahn zu fühlen. Idealerweise richtet sich die Frage an beide Kandidaten. Schicken Sie uns Ihre Fragen einfach per E-Mail an red.varel@nwzmedien.de zu.