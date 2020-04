Dreister Diebstahl In Varel: Unbekannte klauen 350 Schutzmasken aus Krankenhaus

Varel Dreister Diebstahl im St.-Johannes-Hospital in Varel: Unbekannte Täter haben 350 Schutzmasken gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl bereits in der Nacht zum 24. April. „Diese gerade in der jetzigen Zeit in einem Krankenhaus so dringend benötigten medizinischen Hilfsmittel zu entwenden, ist absolut dreist und ethisch völlig daneben“, sagt Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

„Wir wissen nicht, ob der Täter jemand war, der sich als Besucher ausgegeben hat, ob es ein Patient war oder ein Mitarbeiter. Wir ermitteln gerade in alle Richtungen“, sagt Papenroth. Fraglich ist, wie der Täter, wenn er weder Patient noch Mitarbeiter war, überhaupt in das Krankenhaus hinein und mit seiner Beute wieder hinaus gelangen konnte. Das Vareler Krankenhaus lässt in der Corona-Krise keine Besucher hinein, tagsüber muss jeder, der in das St.-Johannes-Hospital möchte, ein Zelt des Deutschen Roten Kreuzes passieren, einen Fragebogen ausfüllen und sich die Temperatur messen lassen. Auch nachts können Besucher oder Diebe im Krankenhaus nicht einfach ein- und ausgehen, wie sie möchten.

Ein Weg, nachts ins Krankenhaus zu gelangen, ist die Notaufnahme. Hat sich der Dieb als Patient ausgegeben? „Alles ist möglich“, sagt Andrea Papenroth. „Und man darf auch nicht vergessen, dass so ein Krankenhaus viele Türen hat, von denen eine vielleicht als Raucher-Ein-und-Ausgang offen stand.“

Die Polizei ermittelt unter erschwerten Bedingungen: Im Krankenhaus müssen die Beamten die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften beachten.

Nach Angaben der Polizei häufen sich derartige Diebstähle derzeit. Seit Beginn der Woche ist es in Niedersachsen Pflicht, beim Einkaufen und in Bus und Bahn eine Maske zu tragen. So soll die Übertragung des Corona-Virus’ verhindert werden. Wie lange diese Pflicht andauert, ist offen – daher sind Mund-Nasen-Schutzmasken eine begehrte Ware.

„Die Diebe sind in großen Krankenhäusern oder Arztpraxen mit viel Kundenverkehr aktiv unterwegs und zwar dort, wo sich die Mitarbeiter untereinander kaum persönlich kennen oder die Gelegenheit durch eine offenstehende Tür oder durch eine volle Praxis günstig ist“, warnt Eugen Schnettler von der Polizei Varel.

Der Präventionsbeauftragte gibt folgende Tipps:

> Der Zugang zu betrieblichen Räumen sollte so erschwert bzw. verhindert werden, indem der Bereich mit Kunden- oder Besucherverkehr konsequent getrennt wird.

> Die Türen sollten nur durch Berechtigte mit Schlüssel geöffnet und verschlossen werden.

> Die Hilfsmittel sollten nur in verbrauchsüblichen Mengen bereitgestellt und im Bedarfsfall nachgefüllt werden.

> Das Personal sowie die Patienten sollten mit gut sichtbar erkennbaren Hausausweisen ausgestattet sein.

> Betriebsfremde Personen sollten angesprochen und nach dem Anlass ihres Besuches gefragt werden.

> Bieten sie Hilfe an! Im besten Fall kann das die Besucher mit unlauteren Absichten verunsichern.

Das Polizeikommissariat Varel will nach eigenen Angaben in den nächsten Tagen eine Mitteilung an das Krankenhaus Varel sowie an Arztpraxen verschicken, in dem Tipps der Polizei zur Vermeidung von Diebstählen von medizinischen Hilfsmittel stehen.